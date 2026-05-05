Haberler

Cezayir Lideri Tebbun, Türkiye’ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 6-8 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 6-8 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini belirtti.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını bildiren Duran, görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Duran, ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

İkisine birden büyük şok
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek