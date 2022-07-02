Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı CEZAYİR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki 5 Temmuz Stadyumu'nda, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamaları için bir gösteri düzenlendi, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) CEZAYİR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki 5 Temmuz Stadyumu'nda, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamaları için bir gösteri düzenlendi, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel 5 Temmuz Stadyumu 1 Temmuz Cezayir Güncel Haberler

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