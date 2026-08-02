Cezaevinden tahliye oldu, çaldığı otomobille Antalya'da yakalandı

KONYA'da cezaevinden tahliye olduktan sonra çaldığı otomobille Antalya'da yakalanan F.Ç., mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir otomobilin çalınması sonrası çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, otomobilin Antalya istikametine gittiği belirlendi. Bunun üzerine Antalya polisine bilgi verildi. Polis, çalınan otomobili Serik ilçesinde durdurup F.Ç.'yi gözaltına aldı. Daha önce 2 otomobil hırsızlığı olmak üzere birçok suçtan kaydı olan F.Ç., Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. F.Ç., ifadesinde cezaevinden tahliye olduğunu, Adıyaman'a gitmek için aracı çaldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı