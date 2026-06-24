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Cezaevinden izinli çıktı boş arazide ölü bulundu

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Antalya'da cezaevinden izinli çıkan Tayfun Güleç'in cansız bedeni boş arazide bulundu. Üzerinden cezaevi izin belgesi çıkan Güleç'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ANTALYA'da cezaevinden izinli çıkan Tayfun Güleç'in (41) cansız bedeni boş arazide bulundu.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak'taki boş arazide dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cansız bedenin Tayfun Güleç'e ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında Güleç'in üzerinden cezaevi izin belgesi çıktı. Yapılan araştırmada Güleç'in 16- 29 Haziran tarihleri arasındaki izni için cezaevinden çıktığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güleç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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