Haberler

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Sakarya Geyve'de akrabasını bıçaklayarak öldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, dün gece Çeltikler Mahallesi'nde akrabasıyla tartıştıktan sonra onu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan akrabası hayatını kaybederken, mahalleli tarafından darbedilen hükümlü özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlünün bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

Şahin D, dün gece Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle akrabası R.D. (52) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin D, R.D'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahin D. mahalleli tarafından darbedilirken, hastaneye kaldırılan R.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin, kısa bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Bu arada Şahin D, 27 Ağustos 2020'de aralarında husumet bulunan dedesi Sabahattin D. (77) ile Dağcan E'yi (25) tüfekle ateş açarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

AK Partili Hamarat'tan tüccara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! 'Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı'

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü!
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu