Cezaevinden yeni çıkmış! AVM bahçesinde oturur halde ölü bulundu

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin güvenlik görevlisi, bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü. Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü. Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.