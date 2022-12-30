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Cezaevinden yeni çıkmış! AVM bahçesinde oturur halde ölü bulundu

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İstanbul Bahçelievler'de cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki adam, bir AVM'nin önünde oturur halde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin güvenlik görevlisi, bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü. Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü. Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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