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Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şenkaya Bayburt'a atandı

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Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Adalet Bakanlığı kararnamesiyle Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na birinci müdür olarak atandı.

Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kararnamesiyle Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atandı.

Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin'de yaklaşık 4 yıldır görev yapan Şenkaya, Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Birinci Müdür olarak görevlendirildi.

Şenkaya, görev süresince kurumun fiziki yapısının geliştirilmesi, üretim faaliyetlerinin artırılması ve hükümlülerin meslek edinmesine yönelik çeşitli projeler hayata geçirdi.

Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip, yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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