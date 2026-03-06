Haberler

Konya'da cezaevinden izinli çıkan genç, dayısını öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan 21 yaşındaki E.K., uyuşturucu kullanmayı bırakmasını isteyen dayısı ile tartıştı. Kavga sırasında dayısını bıçakla yaralayan E.K., tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç, tartıştığı dayısını öldürdü.

Seydişehir ilçesindeki cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.K. (21), iddiaya göre Uluırmak Mahallesi'ndeki iş yerinde, kendisine uyuşturucu kullanmayı bırakmasını söyleyen dayısı Recep G. (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, dayısını bıçakla yaraladı. İş yerindeki diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Recep G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı