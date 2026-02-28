Haberler

Çorum'da cezaevi firarisi metruk evde yakalandı

Çorum'da silahla yağma suçundan hükümlü Arif A, firar ettikten sonra saklandığı metruk evde polis tarafından yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.

Çorum'da cezaevi firarisi, saklandığı metruk evde polis ekiplerince yakalandı.

Silahla yağma suçundan hükümlü bulunduğu Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Arif A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari hükümlü, saklandığı Denizhan Mahallesi'ndeki iki katlı metruk evde, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Arif A, Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

