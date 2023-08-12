Cezaevi Firarisi Cami Hırsızı Yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki ayrı camiden hırsızlık yapan şüphelinin 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Zanlı, önce güvenlik kameralarına ardından plajda kaldığı çadırda polise yakalandı.

Hızırbey Camii ve İstasyon Camii'nde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 47 güvenlik kamerası tek tek incelenerek şüphelinin daha önce bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı ve farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 34 yıl hapis cezası ile aranan Hüseyin Akgün olduğu tespit edildi. 7 Ağustos tarihinde cezaevinden firar ettiği belirlenen ve bir gün sonra cami soyarken kameralara yakalanan şüphelinin camilerdeki sadaka kutuları ile imamın cüzdanını çaldığı belirlendi. Yeri tespit edilen hırsız, halk plajında kaldığı çadırda polis tarafından yakalayarak gözaltına alındı. Zanlı, Hüseyin Akgün Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Isparta Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ISPARTA