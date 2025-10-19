Haberler

Cezaevi Firarisi Balıkesir'de Kanlı Saldırı Gerçekleştirdi

Cezaevi Firarisi Balıkesir'de Kanlı Saldırı Gerçekleştirdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, bir askeri uzman çavuşu öldürdükten sonra kaçarken yolda 5 kişiyi yaraladı. Polis ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Emlik'in olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla öldürüp, otomobilini gasbetti. Ardından evinin önündeki Göktuğ Çalık'ı da öldürüp, yolda 5 kişiyi de yaralayan saldırgan Emlik, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül ve Ümit Işık yaralandı. Yaralanan 2'si polis toplam 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kentte dün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

KAÇARKEN DEHŞET SAÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü.

2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN CEZAEVİ FİRARİSİ

Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

VALİ USTAOĞLU: OLAYLA İLGİLİ 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİ

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

