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Bursa'da Kültür Yolu Festivali'nde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'da Kültür Yolu Festivali'nde bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bursa'da Kültür Yolu Festivali kapsamında rap sanatçısı Ceza'nın konseri sırasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

BURSA'da Kültür Yolu Festivali kapsamında rap sanatçısı Ceza'nın sahne aldığı konserde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde meydana geldi. Rap sanatçısı Ceza'nın konseri sırasında O.S. (25), M.B.K. (29) ile F.M. arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. F.M., yanında bulunan bıçakla O.S. ve M.B.K.'yı yaralayarak, konser alanından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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