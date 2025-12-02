Ceza kestiği sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince evine gidip ödenen parayı iade etti

BARTIN'da şehit babası Ali Dönmez'e (70) aracını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından para cezası kesildi. Aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenen trafik timinde görevli Yasin Ç., evinde ziyaret ettiği Dönmez'e ödediği parayı iade etti.

Bingöl Yayladere'de 1994 yılında çatışmada şehit olan Ahmet Dönmez'in babası emekli madenci Ali Dönmez'e geçen günlerde Kozcağız beldesinde 74 AV 334 plakalı minibüsünü yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 993 TL para cezası kesildi. Dönmez de kesilen cezayı bir süre sonra ödedi. Aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenen trafik timinde görevli Yasin Ç., ceza kestiği Ali Dönmez'i Kavlaklık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Yasin Ç., şehit babasının ödediği miktarı olan 993 TL'yi kendisine iade etti.

Jandarma personelinin kendisini ziyaret ettiği için çok duygulandığını belirten Dönmez, "Ben de her vatandaş gibi yaptığım hatanın cezasını ödedim. Ceza makbuzunu kim yazdı, kim ne yaptı diye araştırmadım. Beni bir gün jandarmadan aradılar, eve geldiler, cezayı yazan komutan bana, 'Bu cezayı ben yazdım, geri ödemek istiyoruz' dedi. Ben de 'Cezaya razıyım, bedeli de ödedim' dedim. Daha sonra çok ısrar ettiler. Ben de ücreti kabul ettim, hiç bekleniyordum. Çok duygulandım" dedi.