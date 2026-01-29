Haberler

Bakan Tunç'tan Cezaevi Aracı Kazasına İlişkin Açıklama: Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait ring aracının kaza yapması sonucu hastaneye kaldırılan 6 jandarma personeli ve 12 hükümlü ile tutuklunun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait ring aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkinde meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
