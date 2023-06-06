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Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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