Traktörle dereden geçerken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak sonrası derede mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile kurtarıldı. Olayda, suyun ortasında kalan kişiler, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereden traktör ile geçmeye çalışıp, mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ensar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak sonrası debisi artan dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, akıntıya rağmen titiz bir çalışma yürüttü. İş makinesine bağlanan halatla traktöre ulaşıldı. Mahsur kalan 3 kişi, daha sonra güvenli şekilde tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
