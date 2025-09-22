Haberler

Ceylanpınar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtiliyor.

Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 964 plakalı otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki 63 SB 035 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ile Belediye Başkanı Uğur Kahraman, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam Çakal, tedavi gören yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çakal ve Kahraman daha sonra kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
