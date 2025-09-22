Ceylanpınar'da Kaza: 1 Ölü, 14 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Can Akgeyik (20) yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar- Viranşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Polat yönetimindeki 63 SB 035 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik'in kullandığı 63 SEN 964 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 15 yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Akgeyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.