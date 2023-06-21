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Ceylanpınar'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, Uyuşturucu Şüphelisi de Gözaltına Alındı

Ceylanpınar'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, Uyuşturucu Şüphelisi de Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan M.A. yakalandı. Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Viranşehir Caddesi'nde yaptığı kontrollerde İ.A'yı uyuşturucuyla yakaladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan hırsızlık zanlısı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçundan aranan M.A'yı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi de yakalandı

Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir Caddesinde yaptığı kontrollerde İ.A'yı durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst armasında bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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