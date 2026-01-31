Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ö.H. idaresindeki 31 ACP 964 idaresindeki otomobil, Ceylanpınar - Akçakale kara yolu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.