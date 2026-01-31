Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ö.H. idaresindeki 31 ACP 964 idaresindeki otomobil, Ceylanpınar - Akçakale kara yolu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

