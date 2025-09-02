Haberler

Ceylanpınar'da Depremde Hasar Gören Su Kulesinin Yıkımı Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde depremde ağır hasar gören 51 yıllık su kulesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında etrafta toz bulutu oluştu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde depremde hasar gören 51 yıllık su kulesinin kontrollü yıkımı yapıldı. Etrafın toz bulutu ile kaplandığı yıkım, kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor. Ceylanpınar ilçesinde uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan 51 yıllık su kulesinin de depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Belediye garajında bulunan su kulesinin yıkımı için güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesinin müdahalesinin ardından su kulesi kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sırasında etraf ise toz bulutu ile kaplandı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
