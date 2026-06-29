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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurum çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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