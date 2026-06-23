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Sezen Aksu ve Ceylan Ertem "Hıçkırık" şarkısında buluştu

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Alternatif pop yorumcusu Ceylan Ertem, Sezen Aksu'nun armağan ettiği ve vokalde eşlik ettiği 'Hıçkırık' adlı şarkıyı 26 Haziran'da dijital platformlarda yayımlayacak. Düzenleme Mert Alp, remix Gürsel Çelik imzası taşıyor.

Alternatif pop müzik yorumcusu Ceylan Ertem, Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu ile yeni bir şarkıya imza attı.

Aksu'nun Ertem'e armağan ettiği ve vokalde de eşlik ettiği "Hıçkırık", 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Sanatçı Aksu'nun "Uzun zamandır elimden çıkmış en tatlı şarkılardan biri" olarak tanımladığı şarkının düzenlemesini Mert Alp, remix versiyonunu Gürsel Çelik yaptı. Çalışmanın kapak tasarımını ise Melek Bocoğlu hazırladı.

Şarkının kayıt sürecinde de bizzat yer alan Aksu, vokal kayıtları esnasında Ceylan Ertem'e vokal koçu olarak destek verdi. Şarkının video klibini Ceren Çaylak ve Yasin Arıbuğa'dan oluşan AfterWork ekibi yönetti.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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