Ceyhan Nehri'nde Dengeyi Kaybederek Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Ceyhan Nehri'nde Dengeyi Kaybederek Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen 20 yaşındaki Furkan Gül boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler duruma müdahale etti ve Gül'ün cesedine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Furkan Gül (20) arkadaşlarıyla Yapraklı Mahallesi kırsalından geçen Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Gül, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşüp bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Gül'ün cesedine ulaşıldı.

Cenaze, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.