Ceyhan Nehri'nde Dengeyi Kaybederek Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Furkan Gül (20) arkadaşlarıyla Yapraklı Mahallesi kırsalından geçen Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Gül, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşüp bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Gül'ün cesedine ulaşıldı.

Cenaze, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı