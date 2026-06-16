Adana'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde saman balyası taşıyan traktörün devrilmesi sonucu Suriye uyruklu 19 yaşındaki tarım işçisi Ahmet A. hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Altıgözbekirli Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Ahmet A'nın (19) kullandığı traktör, çiftlikte saman balyası taşırken devrildi.
Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ahmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tarım işçisinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur