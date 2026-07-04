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Adana'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şahin Özbilen Mahallesi Dallas mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada S.Ö, İ.Ö, H.A. ve A.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur
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