Haberler

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı kavgada, Salih Ö., İsa Ö., Hacı A. ve Abdullah Ü. vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, 4 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Ö.'nün başından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz

Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi! Taraflar arasında bu kez İran yok
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı

CHP'li belediye operasyon! Özel Kalem Müdürü tutuklandı
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada

Vurdukları yetmedi, döve döve öldürdüler
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!