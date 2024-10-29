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Ceyhan'da Öğrenciler Cumhuriyet'in 101. Yıldönümünü Kutladı

Ceyhan'da Öğrenciler Cumhuriyet'in 101. Yıldönümünü Kutladı
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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili bir gazete hazırlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda dağıttı. Öğrenciler etkinlik kapsamında büyük bir coşkuyla gazetenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı.

Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran temsili gazete hazırladı.

Kasket takan ve yelek giyen öğrenciler, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gazeteyi Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor yazıyor" şeklinde seslenerek dağıttı.

Zahit Çetin İlkokulu Müdürü Erşat Yıldızhan, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü hazırladıkları gazeteyle kutladıklarını belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

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