Adana'da devrilen motosikletteki genç öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Ahmet Can T., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosikletteki Ahmet Can T. (17) ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur