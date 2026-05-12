Çayın ortasında kalan kamyondaki 2 kişi, kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çaydan geçerken mahsur kalan kamyondaki iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda, kamyon ve içerisindeki kişilerin durumu iyi.
İlçedeki Veysiye Mahallesi'ndeki Karasu Çayı'ndan kamyonla geçmeye çalışan 2 kişi, suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyondaki 2 kişiyi halat yardımıyla kurtardı. Kamyonun da sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı