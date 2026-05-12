Çayın ortasında kalan kamyondaki 2 kişi, kurtarıldı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çaydan geçmek isterken mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Veysiye Mahallesi'ndeki Karasu Çayı'ndan kamyonla geçmeye çalışan 2 kişi, suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyondaki 2 kişiyi halat yardımıyla kurtardı. Kamyonun da sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

