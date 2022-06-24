Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak için Isparta'ya gelen Kurum, Keçiborlu ilçesinde yapımı tanımlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Burada partili ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kurum'a, gül ve lavantadan oluşan çiçek takdim edildi.

Kurum, çocukların halk oyunları gösterisini izledi, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Ardından konutları inceleyen Kurum, evlerine yerleşen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar, Bakam Kurum'a konutlar için teşekkür etti.

Keçiborlu İlçe Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Isparta'ya geçerek Çünür Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaat alanını inceleyen Kurum, örnek daireyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.