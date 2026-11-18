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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ile İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya gelerek, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını ele aldık" dedi.

Kaynak: ANKA