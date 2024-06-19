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İklim aktivistleri İngiltere'deki Stonehenge'i turuncuya boyadı

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Çevre eylemcileri fosil yakıtların kaldırılması çağrısıyla İngiltere'de Stonehenge'i turuncuya boyadı. İnsanlık tarihi açısından dünyanın en önemli arkeolojik kalıntılarından olan Stonehenge'deki dikili taşlar eylemde zarar gördü. O anlarda ise alanı ziyaret eden bazı ziyaretçiler, eylemcilere müdahale etti.

Çevre aktivistleri, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından İngiltere'de bulunan Stonehenge'deki dikili taşlara turuncu boya püskürterek eylem düzenledi.

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli grubun aktivistleri, İngiltere'nin Salisbury kentindeki Stonehange'de eylem gerçekleştirdi. İki aktivist, 4-5 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikili taşlara yangın tüpleriyle turuncu boya püskürttü.

İklim aktivistleri İngiltere'deki Stonehenge'i turuncuya boyadı

ZİYARETÇİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Just Stop Oil'den yapılan açıklamada eylemin İngiltere'de 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim sonrası gelecek hükümete yönelik bir mesaj olduğu belirtilerek, "İki eylemci, yaz gün dönümü öncesi, gelecek hükümetin 2030'a kadar fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya imza atmasını talep etti." ifadesi kullanıldı. Eyleme ilişkin paylaşılan görüntülerde, iki eylemcinin dikili taşlara boya püskürtürken, ziyaretçilerin ve görevlilerin müdahale ettiği yansıdı.

JUST STOP OİL EYLEMLERİ

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş yürüyüş" adını verdikleri eylemlerle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yolları kapatarak yaptıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları eylemlerle tanınıyor. Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserlerine, spor müsabakalarına ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor. Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına sebep olan eylemlere de imza atmıştı.

İklim aktivistleri İngiltere'deki Stonehenge'i turuncuya boyadı

STONEHENGE

Öte yandan insanlık tarihi açısından önemli bir eser olarak bilinen Stonehenge'in tarihinin, 4 ya da 5 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Stonehenge'deki tarihi anıt yapı, her biri 25 ton ağırlığındaki dikili taşlardan oluşuyor. Bölge ve çevresi 1986 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine eklendi.

Kaynak: AA / Güncel

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