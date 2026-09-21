Ceviz ağacından düşen kişi, Zonguldak Alaplı'da yaşlı adamın ölümüne yol açtı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, merdivenle çıktığı ceviz ağacından düşen kişinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çiçekli köyünde fındık tarlasında merdivenle ceviz ağacına çıkan N.Y. (66), ağacı kestiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten merdiveni tutan Rıdvan Türkoğlu'nun (64) üzerine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Türkoğlu ile N.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Rıdvan Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.Y'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA