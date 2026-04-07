İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınlarındaki Çatışma... Cevdet Yılmaz: "Tüm Terör Örgütlerine Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki silahlı çatışma sonrası polislerin başarısını kutlayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin, "Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah'tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik silahlı saldırıda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah'tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
