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Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 105. yılı ve 23 Nisan'ı kutladı

Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 105. yılı ve 23 Nisan'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"105 yıl önce milli mutabakatla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirmiştir. 23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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