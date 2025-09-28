Cevdet Yılmaz, Simav'daki Depremzedelere Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, kurumların, AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını başlattığını bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız, AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."