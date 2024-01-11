Cevdet Yılmaz KKTC'deki Temaslara Devam Ediyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandilini eda ettikleri bu güzel günde her zaman bir ve beraber oldukları KKTC'deki temaslarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Regaip Kandili'ni eda ettiğimiz bu güzel günde her zaman bir ve beraber olduğumuz KKTC'deki temaslarımıza devam ediyoruz. Dr. Suat Günsel Camii'nin açılışı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği Anlaşması kapsamında; başta ulaşım, sağlık, eğitim ve enerji olmak üzere devam eden ve yapılacak yatırımlarımızı ele aldık. Sayın Tatar ve Sayın Üstel'e misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.