Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Nevruz Bayramı'na ilişkin Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz kutlu olsun' mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nevruz kutlu olsun. Newroz piroz be. Baharın müjdecisi, yeniden dirilişin ve umudun simgesi Nevruz'un; gönül coğrafyamızın dört bir yanında birlik ve kardeşlik duygularımızın tazelenmesine, bolluğa ve berekete vesile olmasını diliyorum. Tarihinde kadim medeniyetleri barındıran bölgemizde; savaşların değil barışın dilinin, ötekileştirmenin değil bir arada yaşama kültürünün hakim olduğu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

