Cevdet Yılmaz'dan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, Zeyrek'in ailesine ve Manisa halkına taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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