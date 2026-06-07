Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleşen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ettiğini bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleşen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum. Güvenini bir kez daha gösteren aziz milletimize şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.