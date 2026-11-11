Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de Moldova Başbakanı Tofan ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de Moldova Başbakanı Tofan ile görüştü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile görüştü. Görüşmede ticaret hacmini artırma hedefi, enerji iş birliği, Gagauz Türklerinin huzuru ve kültürel kimliği ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri ele alındı.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Sayın Vasile Tofan ile bir araya geldik. Görüşmemizde, stratejik ortaklık temelinde gelişen ikili ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi artırmaya yönelik hedeflerimizi ve başta enerji olmak üzere ekonomik iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik.

Türkiye ile Moldova arasında güçlü bir dostluk köprüsü oluşturan Gagauz Türklerinin huzuru, refahı ve kültürel kimliklerinin korunması, ikili ilişkilerimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Sayın Başbakanla görüşmemizde bu konuyu da değerlendirme imkanımız oldu. Yapıcı yaklaşımından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri, Moldova'nın istikrarı ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü! 1 milyon TL'lik poz
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!

Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Çiftlikten kaçıp Fırat'a yerleştiler! Ağlardan somon çıkıyor
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil