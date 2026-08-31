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Eski CHP Genel Başkan Vekili Mehmet Cevdet Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Genel Başkan Vekili Mehmet Cevdet Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eski CHP Genel Başkan Vekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Vekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından  Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gölbaşı Mezarlığı'nda bulunan camide kılınan cenaze namazına, Selvi'nin ailesi ve yakınları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cevdet Selvi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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