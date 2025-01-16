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Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi

Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
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Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılmasının ardından yapılan seçimde Cevdet Erkan, 63 oy alarak Danıştay Başsavcılığına seçildi.

Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılması sonrasında Danıştay Genel Kurulunda seçim gerçekleştirildi.

Seçimde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 kişinin oyunu alan Cevdet Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi. Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı.

CEVDET ERKAN KİMDİR?

Cevdet Erkan, 1967'de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Mesleğe 1993'de başlayan Erkan, sırasıyla Trabzon, Van, Zonguldak ve Samsun idare mahkemesi üyeliği, Erzurum ve Samsun idare mahkemesi başkanlığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı.

Danıştay üyeliğine 2014'te seçilen Erkan, 11 Şubat 2019 ile 10 Eylül 2020 arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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