İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme açıklarında bir lastik botta ve Menderes'te kara üzerinde bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 9'u çocuk, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
