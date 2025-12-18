Haberler

Çeşme'de yılbaşında yüzde 90 oranında doluluk bekleniyor

Çeşme'de yılbaşında yüzde 90 oranında doluluk bekleniyor
Güncelleme:
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, yılbaşına sayılı günler kala Çeşme'deki otellerin doluluk oranının yüzde 70-80'lere yükseldiğini ve artışın devam etmesi durumunda bu oranın yüzde 90'a çıkabileceğini açıkladı. Yılbaşı tatili için hazırlıklar sürüyor.

İZMİR Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, yılbaşına sayılı günler kala Çeşme'deki otellerde doluluk oranının yüzde 70-80'lere dayandığını belirterek, "Otellerimizdeki doluluk oranları gün geçtikçe artıyor. Eğer rezervasyonlar, bu şekilde devam ederse yılbaşında doluluk oranının yüzde 90'lara kadar ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, tatil hazırlıkları da başladı. Yeni yıl tatili için tercih edilen yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme, Alaçatı, Ilıca Mahallesi'ndeki işletmeler ve dükkanlar, yılbaşı konsepti ile süslenerek misafirler için hazırlandı. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, "Aralık ayının başında yüzde 50'lere ulaşan rakamlar, yeni yıla sayılı günler kala yüzde 70-80 bandına ulaştı. Otellerimizdeki doluluk oranları gün geçtikçe artıyor. Eğer rezervasyonlar, bu şekilde devam ederse yılbaşında doluluk oranının yüzde 90'lara kadar ulaşmasını öngörüyoruz. Çeşme zaten tercih edilen bir yer olduğu için her sene doluluk oranları yüzde 90'ların aşağısına düşmüyor. Çeşme olarak hava koşullarının iyi ilerlemesi de bir avantaj. Hem Alaçatı'da hem Çeşme'de güzel etkinlikler için işletmeler ve otellerimiz, hazırlıklarını tamamlıyor" dedi.

FİYATLAR 3 BİN TL'DEN 15 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Büyük otellerde yılbaşı gecesi için galalı ve galasız olmak üzere iki seçenek sunulduğunu dile getiren Belge, "5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız ya da Alaçatı ve Çeşme'deki butik otellerde de yine birçok paket hazırlıkları var. Fiyat aralığı şu anda 3 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Her bütçeye uygun seçenekler ve fiyatlar mevcut. Ayrıca ben bu yılbaşını geçtiğimiz senelere göre daha yoğun olmasını bekliyorum. Uzun süreden sonra insanlar, kısa bir tatil ile bir ara vermiş olacaklar. Bu nedenle vatandaşlar bütçelerine uygun tercihler doğrultusunda rezervasyonlarını yaptırıyorlar" diye konuştu.

'SON DAKİKA DOLULUK ARTIYOR'

Alaçatı'da rezervasyonların biraz daha yavaş ilerlediğini söyleyen Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal ise "Şu an 5 yıldızlı otellerde paket halindeki programlar tercih ediliyor. Yılbaşı için de Alaçatı'da konaklayacak misafir erken rezervasyon yaptırmıyor. Son dakika doluluklar artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'da açık olan tesislerin tamamı dolu olacak şekilde ilerliyor. Çeşme'de çocuklu ailelerin biraz daha tercih ettiğini görüyoruz. Alaçatı'yı ise gençler daha çok tercih ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
