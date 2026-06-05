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Blue Sapphire kruvaziyer gemisi personeli rahatsızlanınca Bodrum'a yanaştı

Blue Sapphire kruvaziyer gemisi personeli rahatsızlanınca Bodrum'a yanaştı
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İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na giden kruvaziyer gemisinde rahatsızlanan Türk kadın personel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na giderken personeli rahatsızlanan kruvaziyer gemisindeki Türk vatandaşı kadın hasta, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansıyla tahliye edildi.

Çeşme Limanı'ndan hareket eden 200 metre boyundaki "Blue Sapphire???????" isimli kruvaziyer gemisinde çalışan Türk mürettebat rahatsızlandı.

Geminin Bodrum önlerinde durması üzerine, rahatsızlanan personelin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Dün gece yarısı gemi acentesi tarafından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ile irtibata geçilerek yardım talebinde bulunuldu.

İhbarın ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 112 acil sağlık ekipleri, dernek görevlileriyle koordineli olarak harekete geçti.

Gemi doktorlarının acil operasyon yapılması gerektiği yönündeki kararı doğrultusunda, Bodrum Milta Marina'dan hareket eden tam donanımlı "Yaşam" deniz ambulansı, gece geç saatlerde Karaada açıklarına ulaşarak kruvaziyer gemisine aborda oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, gemi personeli tarafından teslim edilen Türk vatandaşı kadın hastayı deniz ambulansına alarak Bodrum Milta Marina'ya getirdi.

Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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