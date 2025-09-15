Çeşme'de Silahlı Kavga Davasında Yargılama Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin tabancayla öldürülüp, 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B, O.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Ö.Ö, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, maktullerin yakınlarına söz verildi.

Maktul Mehmet Sait Medeni'nin annesi Sarihe Medeni, söz alacağı sırada fenalaşması üzerine dışarı çıkarıldı.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan O.A, tarafları barıştırmak için olay yerine gittiğini savundu. Sanık B.B. ise, "Böyle bir şeyin yaşanmasını gerçekten istemezdim." dedi.

Sanık Ö.Ö. de karşı tarafı tanımadığını, arkadaşı çağırdığı için olayın yaşandığı yere gittiğini iddia etti.

Mağdur ailelerden bir kısmının avukatı Levent Kahya, olayın basit bir "yan bakma" kavgası olmadığını düşündüklerini belirterek, maktul yakınlarının çoğunluğunun tepki olarak duruşmaya gelmediklerini söyledi.

Sanık B.B'nin tetikçi olduğunu düşündüklerini öne süren Kahya, Adli Tıp Kurumu kararının eksik olduğunu savunarak, bunun tamamlanmasını istedi.

Maktul yakınları, sanık avukatlarının savunma yaptığı sırada tepki gösterdi ve salonu terk etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tepkilerine adliyenin dışında da devam eden maktul yakınları, polisler tarafından yatıştırıldı.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni ölmüş, A.M. yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olmuş, B.B. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.