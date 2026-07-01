Haberler

Sıcak havanın etkili olduğu Çeşme'de sahillerde yoğunluk oluştu

Sıcak havanın etkili olduğu Çeşme'de sahillerde yoğunluk oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar, Ilıca Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluşturdu. Denize girenler turkuaz suda serinlerken, tatilciler güneşlenip çocuklarıyla vakit geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin etkili olduğu ilçede serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girenler, turkuaz suda serinledi. İlçede yaşayanlar ve tatil için gelenler kumsalda güneşlendi, çocuklarıyla denizde oynadı.

Günübirlik tatil için arkadaşlarıyla Manisa'dan gelen Özgür Kıyıcı, AA muhabirine, Çeşme'nin en güzel plajını tercih ettiklerini söyleyerek, "Sezon açıldı. Deniz çok güzel, zamanı olan için çok iyi. Sıcaklarda serinlemek için en güzel yer deniz kenarı. Biz sık sık geliyoruz. Hafta içi daha rahat olduğu için hafta içini tercih ediyoruz." dedi.

Erdi Çak da önce denizin tadını çıkardıklarını, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

Talisca'nın sağlık durumu belli oldu
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor