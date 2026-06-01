İzmir'de polisten kaçmak isterken çocuğa çarpan sürücüye 589 bin 965 lira ceza

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisten kaçmak isterken çarptığı çocuğun yaralanmasına neden olan sürücüye 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs'ta Alaçatı Mahallesi'nde trafik polisi ekipleri, E.D. (24) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkarak 11 yaşındaki A.T'ye çarptı.

Hafif yaralanan çocuk, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı. E.D'nin sürücü belgesine ise 2032 yılına kadar el konuldu, otomobil 120 gün trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.