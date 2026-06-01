Haberler

İzmir'de polisten kaçmak isterken çocuğa çarpan sürücüye 589 bin 965 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Çeşme'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaldırıma çıkıp 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Sürücüye 589 bin 965 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2032'ye kadar el konuldu ve aracı 120 gün trafikten men edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisten kaçmak isterken çarptığı çocuğun yaralanmasına neden olan sürücüye 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs'ta Alaçatı Mahallesi'nde trafik polisi ekipleri, E.D. (24) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkarak 11 yaşındaki A.T'ye çarptı.

Hafif yaralanan çocuk, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı. E.D'nin sürücü belgesine ise 2032 yılına kadar el konuldu, otomobil 120 gün trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif

En sonunda beklenen hamle geldi! Taraftar bu işe ne diyecek
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular